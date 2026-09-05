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İdil'e yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi

İdil'e yarı olimpik yüzme havuzu müjdesi
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İdil ilçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Tatar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Belediye Başkanı Türkan Kayır ve AK Parti İdil İlçe Başkanı Ali Genç ile inşaat alanını gezerek çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, tesisin tamamlanmasıyla ilçedeki gençlerin kullanımına sunulacağını belirtti.

İlçede gençlik ve spor alanındaki yatırımların devam ettiğini ifade eden Tatar, "İdil'imizi gençlik ve spor alanında yeni yatırımlarla buluşturmaya, gençlerimizin sporla iç içe yetişebileceği modern ve nitelikli tesisleri ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Tamamlandığında gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize hizmet verecek olan tesisimizin İdil'imize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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