AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özturan, mesajında, bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duyguların güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özturan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin köklü değerlerini yaşatan bu anlamlı günlerin, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimize hizmet yolunda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle başta kıymetli Siirtli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar geçirmenizi diliyorum."