AK Parti Polatlı Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı yapıldı.

Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, gayretli çalışmaları dolayısıyla partililere teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı İlhami Teke ise halkın AK Parti belediyeciliğini özlediğini belirtti.

Gerçek belediyeciliğin AK Parti tarafından yapıldığını dile getiren Teke, şöyle devam etti:

"Hizmet alamayan vatandaşlarımız AK Parti belediyeciliğini özlemiş durumda. Hemşerilerimizin bu isteğini kendimize emir telakki ediyoruz. Sevdamız Polatlı. AK Parti bayrağını yeniden Polatlı Belediyesinde dalgalandıracağımızın sözünü veriyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda AK Kadrolar olarak azimle çalışıyoruz."

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz ile partililer katıldı.