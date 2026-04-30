Ak Parti'nin, Vergi Düzenlemelerine İlişkin Yeni Kanun Teklifini Önümüzdeki Hafta TBMM Başkanlığı'na Sunması Bekleniyor

(TBMM) - Haber: Emine DALFİDAN

AK Parti'nin, önümüzdeki pazartesi günü İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki kurumlara vergi avantajı sağlayan düzenlemeler ile "varlık barışı" olarak tanımlanan, yurtdışından altın, para ve menkul kıymetlerin düşük oranlı vergilerle Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

AK Parti, vergi düzenlemelerini içeren yeni "ekonomi paketi" hazırlıklarında son aşamaya geldi. 13-14 maddeden oluşan kanun teklifinin 4 Mayıs Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi. Kanun teklifinde, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler kapsamında, özellikle yatırımcılar açısından İstanbul Finans Merkezi'nin cazip hale getirilmesi, küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifte, İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki kurumlara vergi avantajlarının genişletilmesi, küresel şirketlere vergi avantajları getirilmesi, imalatçı ve ihracatçılar için Kurumlar Vergisi oranlarının düşürülmesi ve yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin düşük oranda vergiyle Türkiye'ye getirilmesinin teşvik edilmesi gibi düzenlemeler öngörülüyor.

Ev gençlerine yönelik istihdam projesi

AK Parti'nin bu teklifin ardından sonraki hafta da, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin istihdamına yönelik olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamında hazırlanan kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor. "Ne eğitimde ne istihdamda" olarak tanımlanan "ev gençlerinin" istihdama kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında, özel sektör işverenlerine, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından 18-25 yaş arası gençleri işe almaları halinde ücret ve prim desteği sağlanması öngörülüyor. İşsizlik Fonu'ndan karşılanması planlanan prim ve destek süresinin 18 aya kadar sürmesi hedefleniyor.

Ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi

Öte yandan, Kahramanmaraş'ta ve Şanlıurfa'daki silahlı okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen "ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi" gibi konuların da içinde yer alacağı, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı hazırlanacak.

AK Partili yetkililer, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma'nın çalışması sonucu ortaya çıkacak eylem planı kapsamında ihtiyaç olması halinde kanuni düzenlemeler yapılacağını bildirdi. Yetkililer, geçen yasama döneminde silahlarla ilgili ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun çıkarıldığını anımsatarak, yasal düzenlemelere, eylem planına ilişkin ortaya çıkacak çalışma sonucuna göre karar verileceğini ifade etti.

