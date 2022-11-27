AK Parti'nin 'İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer' programı başladı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.

İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu.

Partililer, Erdoğan'ı gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken, bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.

Erdoğan, sahada yürüyerek tribünleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı.

Açılış konuşmaları ve teşkilat motivasyon filminin gösteriminin ardından Erdoğan, partililere seslenecek.