AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu için belirlediği 21 ismi açıkladı. Listede İYİ Parti'den AK Parti saflarına geçen Kürşad Zorlu'nun da olması dikkat çekti.

İşte komisyona katılan milletvekillerinin sıralı listesi:

Abdulhamit Gül – Gaziantep Milletvekili

Mustafa Şen – Trabzon Milletvekili

Kürşad Zorlu – Ankara Milletvekili

Hüseyin Yayman – Hatay Milletvekili

– Hatay Milletvekili Cüneyt Yüksel – İstanbul Milletvekili

Sunay Karamık – Adana Milletvekili

Selami Altıok – Erzurum Milletvekili

Kemal Çelik – Antalya Milletvekili

Mehmet Sait Yaz – Diyarbakır Milletvekili

– Diyarbakır Milletvekili Mahmut Atilla Kaya – İzmir Milletvekili

Şengül Karslı – İstanbul Milletvekili

Mehmet Şahin – Kahramanmaraş Milletvekili

Ayşe Böhürler – Kayseri Milletvekili

Radiye Sezer Katırcıoğlu – Kocaeli Milletvekili

Tahir Akyürek – Konya Milletvekili

Ali Kıratlı – Mersin Milletvekili

Cevahir Asuman Yazmacı – Şanlıurfa Milletvekili

Gökhan Diktaş – Tekirdağ Milletvekili

– Tekirdağ Milletvekili Burhan Kayatürk – Van Milletvekili

Abdurrahman Babacan – Malatya Milletvekili

– Malatya Milletvekili Ersan Aksu – Samsun Milletvekili

MHP'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

CHP'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimler belli oldu. Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Murat Emir, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Okan Konuralp, Türkan Elçi ve Süreyya Öneş Derici'yi görevlendirdi. Komisyonda Murat Emir, koordinatör grup başkanvekili olacak.

DEM PARTİ'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

DSP VE YENİ YOL

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak. Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

HÜDA-PAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

KOMİSYON NE YAPACAK?

Komisyonun önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlaması ve çeşitli bölgelerde saha incelemeleri, raporlamalar, akademik katkılar ve toplumun farklı kesimleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor. Nihai hedef ise kamuoyuyla paylaşılacak bir "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" oluşturmak.