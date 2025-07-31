AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
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AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
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TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor. 48 üyeden oluşacak komisyonla ilgili AK Parti'nin belirlediği isimlerden bazıları şöyle; Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Kemal Çelik, Ayşe Böhürler, Şengül Karslı, Tahir Akyürek, Gökhan Diktaş, Abdurrahman Babacan, Selami Altınok, Mehmet Sait Yaz, Atilla Kaya...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" komisyonu için belirlediği 21 ismi açıkladı. Listede İYİ Parti'den AK Parti saflarına geçen Kürşad Zorlu'nun da olması dikkat çekti.

İşte komisyona katılan milletvekillerinin sıralı listesi:

  • Abdulhamit Gül – Gaziantep Milletvekili
  • Mustafa Şen – Trabzon Milletvekili
  • Kürşad Zorlu – Ankara Milletvekili
  • Hüseyin Yayman – Hatay Milletvekili
  • Cüneyt Yüksel – İstanbul Milletvekili
  • Sunay Karamık – Adana Milletvekili
  • Selami Altıok – Erzurum Milletvekili
  • Kemal Çelik – Antalya Milletvekili
  • Mehmet Sait Yaz – Diyarbakır Milletvekili
  • Mahmut Atilla Kaya – İzmir Milletvekili
  • Şengül Karslı – İstanbul Milletvekili
  • Mehmet Şahin – Kahramanmaraş Milletvekili
  • Ayşe Böhürler – Kayseri Milletvekili
  • Radiye Sezer Katırcıoğlu – Kocaeli Milletvekili
  • Tahir Akyürek – Konya Milletvekili
  • Ali Kıratlı – Mersin Milletvekili
  • Cevahir Asuman Yazmacı – Şanlıurfa Milletvekili
  • Gökhan Diktaş – Tekirdağ Milletvekili
  • Burhan Kayatürk – Van Milletvekili
  • Abdurrahman Babacan – Malatya Milletvekili
  • Ersan Aksu – Samsun Milletvekili

MHP'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

CHP'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci için oluşturulacak komisyona göndereceği isimler belli oldu. Zeynel Emre, Gökçe Gökçen, Murat Emir, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Okan Konuralp, Türkan Elçi ve Süreyya Öneş Derici'yi görevlendirdi. Komisyonda Murat Emir, koordinatör grup başkanvekili olacak.

DEM PARTİ'NİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER

DEM Parti'yi ise Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

DSP VE YENİ YOL

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak. Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

HÜDA-PAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.

KOMİSYON NE YAPACAK?

Komisyonun önümüzdeki haftalarda çalışmalarına başlaması ve çeşitli bölgelerde saha incelemeleri, raporlamalar, akademik katkılar ve toplumun farklı kesimleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor. Nihai hedef ise kamuoyuyla paylaşılacak bir "Terörsüz Türkiye Yol Haritası" oluşturmak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Akpsiz Türkiye inşallah. Bayram o gündür.

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Hoşt, az ötede hawla...

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yanıt9
Haber YorumlarıMirhan:

Akp'nin umrunda değil Türkiye...Tek dertleri iktidar'da kalmak ve ayak kabı kutuları doldurmak

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıdeep horizon:

dedi hırsız ekremci kamalist ce hapçı

yanıt14
yanıt42
Haber YorumlarıOnur Yener:

Hoşt oradan...

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

komisyondaki ak partili mehmet sait yaz eski ulucami imamıdır bölgede son derece sevilen bir hocadır cuma günleri vaazlarını dinlerken insan kendinden geçiyordu çok etkileyici bir hitabı vardır videolardan dinlemenizi tavsiye ederim.o bile tek başına bu işi çözerdi selam ve dua ile bu arada özlem zengin denen münafığın olmaması iyi olmuş

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Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıdeep horizon:

namaza başlamak isteyenler komisyondaki Mehmet Sait Yaz hocanın şimdiki Diyarbakır Milletvekili ulucamide verdiği cuma vaazlarını izlesin onun üstüne hıtbe okuyan bir hoca yoktu kendisi diyarbakır ulucami imamıydı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
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