Üye Girişi
Haberler

AK Parti Muş Milletvekili ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Güncelleme:

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte görev yapan muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi. Şimşek, partilerinin 31 Mart gecesi yeni bir zafere daha imza atacağını söyledi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte görev yapan muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

Göletli Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şimşek, partilerinin 31 Mart gecesi yeni bir zafere daha imza atacağının söyledi.

Seçimi kazanmak için belediye başkan adaylarıyla sahada olduklarını belirten Şimşek, "Feyat Asya başkanımız inşallah seçimi bir daha kazanacak. Burada güzel bir tablo var. Muhtarlarla muhtar adayları bir arada. Seçimin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Asya ise kenti birlik ve beraberlik içinde ihya ve imar etme gayesinde olduklarını ifade etti.

Köy ve mahallelerdeki sorunları çözmek için muhtarlarla sürekli görüştüklerini dile getiren Asya, "Yerel seçim kardeşliğin, güvenin ve huzurun şehri ilimizde şölen havasında geçecek. Görev yaptığımız 10 yıllık süreçte muhtarımızla da görüşerek hizmet etmeye çalıştık. Seçime gireceklere şimdiden başarı diliyorum. İlimize daha iyi eserler kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ise yerel seçimi kazanmak için yola çıktıklarını belirterek, "El ele vererek kardeşlik hukukunun devamı için mücadele edeceğiz. İlimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Emin Şimşek Milletvekili Feyat Asya AK Parti Muş Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Seyit Ahmet Koçak kimdir? Memleket Partisi Samsun Belediye Başkan Adayı Seyit Ahmet Koçak kaç yaşında, nereli? Kerem Okyay kimdir? Memleket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Kerem Okyay kaç yaşında, nereli? Barış Tunca kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Barış Tunca kaç yaşında, nereli? 7 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mehmetcan Solak kimdir? Memleket Partisi Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmetcan Solak kaç yaşında, nereli? Atalay Seçkin kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Atalay Seçkin kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title