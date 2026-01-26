Haberler

AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Fethiyespor'u ziyaret etti.

Kulüp tesisinde gerçekleşen ziyarette Otgöz, Kulüp Başkanı Esat Bakırcı, kulüp yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Otgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle ilçeye kısa süre içerisinde stadyum kazandırılacağını kaydetti.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan ise takımı Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performans dolayısıyla tebrik etti.

Sarıhan, Fethiyespor'a destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından tesis önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Galatasaray'a attığı goldeki sevinciyle ilgili yıllar sonra itiraf
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! Talebini yönetime iletti
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf

Galatasaray'a attığı goldeki sevinciyle ilgili yıllar sonra itiraf
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı

Şehir kar altında! Elinde kürek olan kişi belediye başkanı
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket