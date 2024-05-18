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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti

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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile birlikte Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti. Sever, yaptığı konuşmada Mersin ve Gülnar'a hizmet etmeye devam edeceklerini ve 2025 yılında Gülnar-Silifke ve Gülnar-Mut yoluna yatırım yapılacağını açıkladı.

Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Gülnar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Gülnar'da partililerle buluştu.

Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Gülnar'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Gülnar- Silifke ve Gülnar-Mut yoluna 2025 yılında yatırım olarak ödenek ayrılacağını kaydetti. ??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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