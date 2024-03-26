AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'in Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki kardeşi Mehmet Halis Erdinç, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Halis Erdinç için Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şükrü Erdinç'e ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Mehmet Halis Erdinç'in naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erdinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.