AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, iletişimin geçmişte hiç olmadığı kadar belirleyici olduğu bir çağda yaşandığını, dolayısıyla toplumu doğru bilgilendirme görevinin günümüzde daha fazla önem kazandığını belirtti.

Yalanın, algının, kara propagandanın, dezenformasyonun hızla yayıldığı bu dönemde hakikati toplumla paylaşmanın kritik bir hal aldığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmenin, yeni medya teknolojilerinin, yapay zekanın hızla yaygınlaştığı bu dönemde doğru bilginin tarafında olmak önemli bir sorumluluktur. Bu bakımdan medya mensuplarına ve gazetecilere düşen görev çok büyük ve kıymetlidir. Görevlerini her şartta büyük özveriyle yapan basın emekçileri, iletişimin yüzyılında da kritik roller üstlenmektedir. Samsun basını başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan, haber neredeyse orada olan, şehirlerimizin taleplerini ve sesini duyuran yerel basın mensuplarının ve ulusal basın temsilcilerinin gayretlerini ve özverili çabalarını takdire şayan buluyor, her birine başarı dileklerimi iletiyorum."

Filistin'de İsrail saldırılarını tüm gerçekliğiyle dünyaya aktarmak için çalışırken saldırıya uğrayan ve hayattan koparılan medya mensuplarını da anan Karaaslan, "Filistin'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmak üzere çok büyük zorluklar içinde görevlerini yaparken şehit edilen gazeteciler başta olmak üzere görevi başında hayatını kaybeden bütün basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Vicdan sahiplerinin insanlık adına yükselttiği güçlü sesi ve ülkemiz başta olmak üzere uluslararası toplumu bu konuda bir uyanışa davet eden değerli girişimleri dünyaya duyuran basına müteşekkir olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Samsun'umuzda görev yapan yerel ve ulusal basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyor, her birine meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.