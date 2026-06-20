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AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Ağın'ı ziyaret etti
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AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, beraberindeki heyetle Ağın ilçesini ziyaret ederek belediye başkanıyla görüştü ve ilçedeki çalışmalar ile kültür-turizm potansiyelini değerlendirdi.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Ağın ilçesini ziyaret etti.

Nazırlı, beraberinde AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, AK Parti Ağın Başkanı Vedat Pasinli ve fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun ile Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Ağın ilçesinde yürütülen çalışmalar, kültür ve turizm potansiyeli hakkında görüşme yapıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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