Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Panayırı'nı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde düzenlenen panayırı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve panayırın tarihsel önemini vurguladı.

Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde düzenlenen panayırı ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kadir Çok, İlçe Yönetimi, İl Genel Meclisi Üyesi İsa Bağcı ile panayır alanına giden Maviş, vatandaşlar ve esnafla selamlaşıp, sohbet etti.

Ziyaret sonrasında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Maviş, tarih, kültür ve medeniyet şehri Boyabat'ın müstesna bir etkinliğinin de panayırı olduğunu söyledi.

Maviş, "Çeltik hasadının hemen arkasından, çeltik hasadının oluşturduğu bereketle kurulan panayırımız bugüne kadar bir taraftan alışverişin yapıldığı, bir taraftan ihtiyaçların karşılandığı, bir taraftan da eğlenceleriyle dost temaşalarıyla birlikte çok tarihi bir misyon icra etti. Bugün burada çok kalabalık bir şekilde panayırımızın canlılığını görmek, bunca yıl aradan sonra bunca yıl devam eden panayır etkinliğimizin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini görmekten dolayı mutluluk duyduk." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Milletvekili Etkinlikler Nazım Maviş AK Parti Politika Boyabat Güncel Tarım sinop

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu

 İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı

 DEM Parti gösterisinde genel başkandan cesaret alan kalabalık PKK sloganları attı, gözaltılar var

Genel Başkan'dan cesaret alan grup PKK sloganları attı: Gözaltılar var
Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe

Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklandığı olayda korkunç şüphe
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.