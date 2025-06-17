AK Parti Milletvekili Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yapımı süren Mezitli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kıratlı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıratlı, 50 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin de olduğu hastanedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hastanede 150 olan yatak kapasitesinin talep halinde 200'e artırılabileceği ifade edenKıratlı, şunları kaydetti:

"Şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 82'lerde. Ağız Diş Sağlığı Merkezi yüzde 90'ların üzerine çıkmış durumda. Bu hastane, Mersin'imizin, Mezitli'mizin önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak. Günlük 20 bin civarında vatandaşımızın hizmet almasını bekliyoruz. Burası şifa dağıtacak. İnşallah bu yılın sonuna kadar bitirmeyi ve vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."