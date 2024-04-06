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AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti

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Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti.

Yurdunuseven ziyarette, bundan sonra İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti.

Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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