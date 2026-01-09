Haberler

AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla özgür ve tarafsız basının önemini vurgulayan bir mesaj yayımladı.

Eldemir, mesajında, özgür ve tarafsız basına sahip toplumların demokrasinin en güçlü yaşandığı toplumlar olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, vatandaşların doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşması için "gece gündüz" demeden, büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Basın mensupları toplumun aydınlanmasında, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında ve kamu yararının korunmasında önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Mesleki ilkelerine bağlılıkla görevini sürdüren, kalemini hakikatten yana kullanan, meslek etiğini önemseyen tüm basın emekçilerinin bu anlamlı gününü kutluyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer
