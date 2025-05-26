AK Parti Milletvekili Canbey'den Tarımsal Üretimi Güçlendirecek Projeler

AK Parti Milletvekili Canbey'den Tarımsal Üretimi Güçlendirecek Projeler
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Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Şamlı Mahallesi'nde sulama ve taşkın koruma projeleri hakkında bilgi verdi. Açık sistem sulamanın kapalı sisteme geçişinin tamamlandığını ve 3 Haziran 2025'te taşkın koruma projesinin ihalesinin yapılacağını duyurdu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi ilçesine bağlı Şamlı Mahallesi'nde tarımsal üretimi güçlendirecek iki önemli projeyle ilgili açıklama yaptı.

Mahalleyi ziyaret eden Canbey, açık sistem sulama altyapısının kapalı sisteme dönüştürülmesi projesi tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, taşkın koruma projesinin ihalesinin ise 3 Haziran 2025'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Canbey, mevcut açık sistem sulama altyapısının artık kapalı sisteme geçtiğini anlatarak, "Böylece hem su israfı önlenecek hem de sulama verimliliği ciddi ölçüde artacak. Aynı zamanda Şamlı Göleti'ni besleyen sistem de modernize ediliyor. Projemiz tamamlanma aşamasında. Şamlı'yı zaman zaman etkileyen taşkınlara karşı yürütülen koruma projesinde artık somut bir adım atıyoruz. 3 Haziran tarihinde taşkın koruma projesinin ihalesi yapılacak. Bu çalışmayla birlikte hem yerleşim yerlerinin hem de tarım arazilerinin güvenliği sağlanmış olacak." diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini ve beklentilerini de dinleyen Canbey ve beraberindeki heyet, bölge için atılan bu adımların hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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