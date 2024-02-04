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AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Diyarbakırlılarla Söyleşide Buluştu

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Diyarbakırlılarla bir araya gelerek 'İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi' düzenledi. Söyleşinin ardından Yenişehirlioğlu, katılımcılarla kitaplarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Yine İnsan Söyleşisi"nde Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehirlioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Ali Emiri Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği söyleşiye katıldı.

Yenişehirlioğlu, söyleşinin ardından katılımcılar için kitaplarını imzaladı, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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