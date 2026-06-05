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Çam: Çevreyi korumak vatanı korumaktır

Çam: Çevreyi korumak vatanı korumaktır
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AK Parti Mardin İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekti. Mikail Çam, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Sıfır Atık Hareketi ile sürdürülebilir gelecek vurgusu yaptı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti Mardin İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Mikail Çam, Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın açıklamasında çevrenin korunmasının insanlığın geleceğini de korumak anlamına geldiğini söyledi.

İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunmasının önemine değinen Çam, kuruyan nehirler, yanan ormanlar ve bozulan iklim dengesinin insanlığa önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Çam, Türkiye'nin çevre politikalarına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen "2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi"nin ülkenin çevre vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Sıfır Atık Hareketi'nin çevre bilincinin yaygınlaşmasında önemli rol üstlendiğini kaydeden Çam, geri dönüştürülen her atığın ve dikilen her fidanın gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve çevre dostu şehircilik anlayışıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa ettiğini kaydeden Çam, çevrenin korunmasının aynı zamanda vatanın korunması anlamına geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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