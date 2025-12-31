Haberler

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, yeni umutlar ve hedeflerle 2026 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geride bıraktıkları yılda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde Mardin için durmadan çalıştıklarını ve milletin emanetine sahip çıktıklarını belirten Uncu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda güçlü, kararlı ve istikrarlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnançla yürüdüğümüz bu yolda, milletimizin duası ve desteği en büyük güç kaynağımız olmuştur. 2026 yılında da gençlerimizden kadınlarımıza, esnafımızdan çiftçimize kadar toplumun her kesimini kucaklayan, sahadan kopmadan, milletimizin taleplerini merkeze alan anlayışla yol almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Mardinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum."

