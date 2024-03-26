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AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi

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Ak Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan, iftar programı düzenledi.

Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, iftara katılanlara teşekkür etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını, bütünleştirdiğini, toplumun her kesimini aynı sofrada bir araya getirdiğini ifade eden Altan, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Altan daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi.

Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ile vatandaşlar katıldı.

LTSO'dan üyelere iftar

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (LTSO) iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programa, LTSO Başkanı İlhami Cebelli, Meclis Başkanı Fahri Cömert, yönetim kurulu üyeleri ile oda personeli ve üyeler katıldı.

Cebelli, konuşmasında, her yıl ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Cebelli, "Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Mübarek ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Gökhan Sarıçam Milletvekili Kırklareli Lüleburgaz Kocasinan AK Parti Belediye Politika Güncel Haberler

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