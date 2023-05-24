AK Parti'li Turan: HDP ile kayyum tartışması yapanlar, Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Oy alma gerekçesiyle tüm değerlerini ayaklar altına alıp yeni bir söylemde bulunmanın bu millete büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Altılı masa bir ganimet masası olduğunu ortaya çıkardı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Oy alma gerekçesiyle tüm değerlerini ayaklar altına alıp yeni bir söylemde bulunmanın bu millete büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Altılı masa bir ganimet masası olduğunu ortaya çıkardı. Dün HDP ile kayyum tartışması yapanlar, bugün Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki'de partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Turan'a burada Lapseki Belediye Başkan Eyüp Yılmaz ile AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin eşlik etti. Bülent Turan, burada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra herkesin gözü önünde siyasal bir tiyatronun hayata geçtiğini söyleyen Turan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti olmadığı, 'rüzgar gülü' olduğu ortaya çıkmış oldu. Dün HDP ile kayyum tartışması yapanlar, bugün Zafer Partisi ile kayyuma farklı bakmaya başladılar. Dün zafer işareti yapanlar, bugün bozkurt işareti yapmaya başladılar. 14 Mayıs'taki beklenen hedef oyun olmaması, 'milliyetçi' diye ifade edilen oyların daha fazla olması Kılıçdaroğlu'nu bir an düşünmeden tam tersi dönüp yeni bir politika, söylem üzerine sevk etti. İnsan bir değerlendirme yapar, toplantı yapar, taraflarla görüşür, bir söylem geliştirir. Oy alma gerekçesiyle tüm değerlerini ayaklar altına alıp yeni bir söylemde bulunmanın bu millete büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim" dedi.