AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in Çiğli ilçesinde sanayicilerle buluştu, pazar yerini ziyaret etti.

Kerem Ali Sürekli, seçim çalışmaları kapsamında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret ederek sanayicilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sürekli, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin Kovid-19 salgını ve de dünyayı etkileyen ekonomik kriz süreçlerinde üretimin aksamasına izin vermediğini, aldıkları önlemler ve destek paketleriyle ekonominin çarklarının dönmesini sağladığını aktardı.

Son 21 yılda yapılan yatırımlarla zorlu dönemlerin en az hasarla atlatıldığını kaydeden Sürekli, şöyle dedi:

"Sadece güzel İzmir'imizin son 21 yıldaki ihracat rakamlarına baktığımızda bu süreçteki gelişimi daha net görmemizi sağlayacaktır. 21 yılda İzmir'den yapılan ihracat yüzde 430'luk artış göstererek 14 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Yalnızca 2013 ila 2022 yılları arasında firmalara verilen devlet desteği 1 milyar 410 milyon tutarında. Daha çok çalışarak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturacağız. Her alanda, her kesime dokunmaya, yatırım yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Seçim çalışmaları kapsamında Atatürk Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek mahallelilerin talep ve önerilerini dinleyen Sürekli, daha sonra Evka-5 Semt Pazarı'nda da esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sürekli, ev ziyaretlerinde de bulundu.