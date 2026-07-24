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AK Parti Milletvekili Söylemez, Tarsus'ta Okul İnşaatını İnceledi

AK Parti Milletvekili Söylemez, Tarsus'ta Okul İnşaatını İnceledi
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AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımına devam edilen 24 derslikli Tarsus Fevzi Çakmak İlkokulu'nu inceledi.

Ak Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımına devam edilen 24 derslikli Tarsus Fevzi Çakmak İlkokulu'nu inceledi.???????

Söylemez, inşaat alanını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Söylemez, Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan birinin eğitim olduğunu belirtti.

İnşaatı devam eden okul tamamlandığında, ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını kaydeden Söylemez, "Çocuklarımızın modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Söylemez'e AK Parti İlçe Başkanı Fevzi İnan ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

Kaynak: AA
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