Kontrolden çıkan otomobil markete daldı, vatandaşlar ölümden döndü
Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete girdi. Kaza anı kameralara yansırken, markette bulunan çalışanlar ve müşteriler ölümden döndü.
Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
SON SÜRAT MARKETE DALDI
Kontrolden çıkan otomobil. Ören Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir zincir markete daldı. Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
VATANDAŞLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, markettekilerin adeta ölümden döndüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın bir anda markete dalması ve içerideki vatandaşların rafların arasında kaldığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.