Üye Girişi
Haberler

AK Parti'li kadınlardan Filistin'e destek açıklaması

AK Parti'li kadınlardan Filistin'e destek açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1'inci yılında Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1'inci yılında Filistinlilere destek açıklaması yaptı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırıların 1'inci yılı nedeniyle Filistinli sivillere destek amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı açıklama yaptı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya gelen Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri, 'Çocuk hakları nerede', 'Anne katili İsrail', 'Soykırıma dur de, sessiz çığlıkların sesi ol' yazılı döviz ve pankartları taşıyarak, İsrail'i protesto etti.

'CANLAR RAKAM DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 365 gündür yanan canların haddi hesabı olmadığını belirterek, "Dili, dini her ne olursa olsun zulme maruz kalan her insanın sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hepimiz Filistin'iz, hepimiz Gazze'yiz, hepimiz Doğu Türkistan'ız. Zulüm her neredeyse biz tam karşısındayız. İsrail'in 1 yıldır düzenlediği katliamlarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 41 bini aşan Filistinli hayatını kaybetti. 96 bini aşan yaralı var. 986 sağlık çalışanı, 396 gazeteci, 85 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. Bunlar sadece bazı rakamlar. Fakat canlar rakam değildir. Her bir can, bizim için son derece kıymetli. Halen enkazın altında binlerce kişi olduğu biliniyor. Halkın sığındığı hastane, eğitim kurulları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'One minute' çıkışından bu yana tüm platformlarda tekrar tekrar vurguladığı gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Son açıklamalarda 25 binden fazla çocuğun ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybettiğini biliyoruz. Çoğu çocuk fiziki ve ruhsal yaralarla boğuşuyor. Birçoğu organlarını kaybetti. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için dünya daha ne kadar sessiz kalacak" dedi.

'SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE GEÇEN BİR YIL' PANOSU

İsrail'in Filistin ve Gazze'de özellikle kadın ve çocukları hedef aldığını aktaran Keşir, "Onun için bugünkü temamızın temel başlığı, soykırım. Çünkü İsrail nüfus politikalarına baktığınızda çok uzun yıllardır, kuruluşundan bu yana sistemli bir şekilde nüfus artış politikasını izlediğini görüyoruz. Fakat sadece son 1 yıldır değil, ondan önce de Filistinlilere yapılan tüm saldırılarda temel hedefin kadınlar ve çocuklar olması da bunun apaçık bir soykırım olduğunun göstergesi" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası Filistin'de öldürülen anneler ve çocuklara dikkat çekmek amacıyla 'Soykırımın gölgesinde geçen bir yıl' adıyla pano oluşturuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin AK Parti İsrail Gazze

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.