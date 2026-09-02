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Hatipoğlu: Barlar Sokağı açıklamam çarpıtıldı

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AK Partili Nebi Hatipoğlu, Barlar Sokağı'na ilişkin sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığını savundu; yaşam tarzına müdahale etmediklerini, bölgenin şikayet konusu olduğunu ve belediye başkanlarına sorulmasını istedi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Barlar Sokağı"na ilişkin açıklamalarının bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını savundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sözde muhalif medyamız dün yine organize şekilde sözlerimi çarpıtarak üzerimize saldırmış." ifadesini kullandı.

Ak Parti'nin kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediğini belirten Hatipoğlu, "Eskişehirde de herkes istediği gibi yaşıyor. Şehrin birçok noktasında alkollü restoranlar, mekanlar var. Ancak 'Barlar Sokağı' denen yer bundan muaf tutulmalı. Çünkü kentin tam ortasında meskun mahalde binlerce insan şikayetçi. Üniversiteler, öğrenci yurtları ve öğrenci evleri ile çok iç içe. Burası şehir için bir özgürlük alanı değil, her türlü kirli ticaret için bir pazar." Eskişehir'de yaşayan her kesimden insan ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Ancak sizler İstanbul'dan bilmediğiniz, görmediğiniz alana vatandaş aleyhine destek veriyorsunuz! Gazeteci dediğin en kötü, Eskişehir'de yaşayan birilerini bulur da sorar." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de Yeni Partili üç büyük belediye olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Sorun bakalım Büyükşehir Belediye Başkanınıza, İlçe Belediye Başkanlarınıza, çocuklarını, torunlarını gönderiyorlar mı oraya? Gitsin, Barlar Sokağı'nda gezsin isterler mi? En güzel yanıtı onlardan alırsınız. Peki ben ne mi yapacağım? Doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim."

Kaynak: AA
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