AK Parti'li Ellibeş'ten iptal edilen Aynur Doğan konseriyle ilgili açıklama - Haberler

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ellibeş'in, Derince ilçesinde iptal edilen Aynur Doğan konseriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptığı kaydedildi.

Ellibeş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Derince Belediyemiz tarafından iptal edilen bir konser üzerinden AK Parti'yi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirme çabası beyhudedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de etnik köken ayrımcılığı yaparak terör üreten, yıllarca doğu bölgelerindeki insanlara acı ve gözyaşını layık gören anlayışa karşı AK Parti'nin ülkede devrim niteliğindeki kararlara imza atarak Kürtçe kurslar, Kürt enstitüleri, Kürtçe edebiyat fakülteleri kurulmasını sağladığına dikkati çeken Ellibeş, TRT'de Kürtçe yayın, yargıda Kürtçe savunma hakkı, okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin bu devrimlerden sadece birkaçı olduğunu vurguladı.

Mehmet Ellibeş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 786 bin kilometrekaresi ve 85 milyon insanıyla kardeş, bir ve beraber olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz 85 milyon insanımızla Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeşiz. CHP'nin, AK Parti'ye sürekli olarak aslı olmayan iddialarla saldırmak yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen Canan Kaftancıoğlu'nu, terörist başı Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ı sahiplenmesinin kuruluş ilkeleriyle ne kadar bağdaştığını sorgulaması gerekir."