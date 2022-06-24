AK Parti'li Belediye Başkanları Keban'ı gezdi AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı kapsamında Elazığ'a gelen Aksaray, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye Başkanları Keban ilçesini gezdi. Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısı kapsamında Elazığ'a gelen Aksaray, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Muş, Sivas, Tokat ve Yozgat Belediye Başkanları Keban ilçesini gezdi. İlçeye gelen belediye başkanları, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak tarafından karşılandı. Belediye başkanları Keban Barajı ve Gölü, Seyir Tepe ile ilçenin tarihi ve doğal mekanlarını gezdi.??????? AA / Pirhasan Doğan - Güncel Hisarcık AK Parti Elazığ Keban Güncel Haberler

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