AK Parti'li Akbaşoğlu: Sağlıkçıların durumunu iyileştirme, imkanlarını artırma çabasındayız

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Sağlık mensuplarımızın durumlarını daha da iyileştirmeye, mali imkanlarını daha da artırmaya dönük bir çabanın içinde samimiyetle bulunduğumuz hakikattir" dedi.

Çankırı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete giren, 'Koroner Anjiyografi Ünitesi' için açılış töreni yapıldı. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Koronavirüsle 58 gün mücadele ettiğini belirterek, nefes alıp vermenin ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

Vali Abdullah Ayaz da sağlığın ertelenebilecek bir hizmet olmadığını vurgulayarak tüm sağlıkçılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve anjiyo ünitesinin hayırlı olmasını diledi.