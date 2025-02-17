Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kendini vurdu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den büyük kongreye davet

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler'den büyük kongreye davet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

Erenler, parti binasında yaptığı açıklamada, partilerinin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getiren Erenler, "Bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." dedi.

Kongre sürecinde ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Erenler, şöyle devam etti:

"Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır. 8. Büyük Olağan Kongre'de kullanacağımız sloganlarla, Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

Erenler, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirecekleri kongreye herkesi davet etti.

Basın açıklamasında AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
img

Komandonun çantasını sırtlamaya çalışan Fulya'nın zor anları
img

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
img

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.