AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, son aylarda en çok habere konuk olan isimlerin başında geliyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, bölgesinde seçmenleriyle kurduğu sıcak temasla farkını ortaya koymaya devam ediyor. "Halkla içe içe olmayı sayın Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendik, biz halkın vekiliyiz ve kendilerine bir telefon kadar yakınız" diyen Cemil Yaman, sözleriyle verdiği güveni sahada gösterdiği sıcak ve samimi temasla birleştirince bölge halkı tarafından çok seviliyor.

BASINDA SIKÇA YER ALIYOR

Yaman, Newsmeter verilerine göre son aylarda basında en çok haber olan vekillerden biri oldu. Raporlara göre "BakanDönmez'den Kılıçdaroğlu'na: O elektriği kim kesti? Hala cevap bekliyoruz" haberi sitede 5 kere manşete çıktı. 47 saat manşette kaldı ve 3.310.391 kere okundu.

VATANDAŞLARLA HER DAİM İÇ İÇE

Hasta ziyaretleri, cenaze törenleri gibi örfi ziyaretleri ihmal etmeyen, bununla beraber, özellikle kadınların kermes gibi aile bütçelerine katkıda bulundukları etkinliklere de bizzat katılarak desteğini gösteriyor. Sosyal etkinliklerle seçmenleriyle her daim içe içe olup vatandaşların sıkıntı ve şikayetlerini dinleyip çözüm bulma yönünde gayret ederek seçmeninden tam not alıyor.