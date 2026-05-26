Haberler

AK Parti Kocaeli'den Bayramlaşma: Gazze Acısı Vurgulandı

AK Parti Kocaeli'den Bayramlaşma: Gazze Acısı Vurgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, Gazze'de buruk bayram geçiren mazlumların, çocukların, yaşlıların ve gençlerin acısını kalplerinde derinden hissettiklerini söyledi.

Kocaeli teşkilatının şehit yakınlarını bu bayramda da yalnız bırakmayacağını kaydeden Katırcıoğlu, Türkiye'nin gelişmesi için çalışmaya durmadan, yorulmadan devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise dünyada kan ve gözyaşının bittiği, Gazze'de mazlumların gözlerinden akan yaşların durduğu bayramlara kavuşmayı temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Talus da Kocaeli teşkilatları olarak hep birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirterek, kentte 16 Mayıs'ta Turka Kocaeli Stadyumu'nda yapılan "Bir Gençlik Şöleni" organizasyonundan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Talus, ilçelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşacaklarını kaydetti.

Hatıra fotoğrafı çekimi ve bayramlaşmanın ardından program sona erdi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Miting öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var

5 gün önce evden ayrıldı, haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti