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AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık'ta Yapılacak

AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık'ta Yapılacak
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, il kongresinin 28 Aralık Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ünsal, kongreye birlik ve beraberlik içerisinde hazırlanıldığını vurguladı.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, İl Başkanlığı Kongresinin 28 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

İl Başkanı Ünsal, bir kafedeki basın toplantısında, kongreye birlik ve beraberlik içerisinde gidildiğini, başarıyla tamamlayacaklarını söyledi.

İl Başkanı görevi süresi boyunca teşkilatıyla köy, mahalle, ilçeleri ziyaret ederek çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Ünsal, kongre sürecinin demokrasi şöleni içerisinde yapılacağını aktardı.

28 Aralık'ta Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde il kongresini büyük bir coşku ve heyecanla yapacaklarını, yenilenen kadrolarıyla sahaya çıkacaklarını, canla başla hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Ünsal, Kırşehirlileri kongreye davet etti.

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Kırşehir'e yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, şehrin değişimi ve gelişimi için yoğun çalıştıklarını vurguladı.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültüre, turizme kadar bir çok alanda yatırımların gerçekleştiğini ve birçok yatırımı hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Erkan, il kongresinin başarıyla birlik içinde gerçekleşmesini ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, belediye başkanları, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ve ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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