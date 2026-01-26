AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünsal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ünsal, " Gazze : Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" ve "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğraflarına oy veren Ünsal, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini tercih etti.

Ünsal, Gazze'de yaşananların en kısa zamanda bitip hayatın normale dönmesini temenni etti.

Gazze'deki açlık ve susuzluğun dayanılmaz hale geldiği fotoğrafları bir kez daha görünce tekrar üzüldüklerini ifade eden Ünsal, bu kategorinin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu belirtti.

AA'nın her yıl geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasının bu yılki karelerin hepsini çok beğendiğini vurgulayan Ünsal, fotoğrafları çeken muhabir ile foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.