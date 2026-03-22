AK Parti Kırklareli teşkilatı bayramlaştı

Ak Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların geride bırakıldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın daha da anlam kazandığı müstesna zamanlar olduğunu ifade eden Sarıçam, bu anlamlı günde partilileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarından dolayı partililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sarıçam ve Dağtaş partilileriyle bayramlaştı.