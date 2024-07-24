AK Parti Kilis İl Başkanı Basın Mensuplarıyla Buluştu

Ak Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Diyarbakırlı, bir kafede düzenlenen programda basın mensuplarının bayramını kutladı.

Diyarbakırlı, günün her saatinde mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutladığını ifade etti.

Programda İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alaiddin Yeğin de hazır bulundu.