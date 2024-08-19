AK Parti Keşan İlçe Başkanı Görevi Devraldı
AK Parti Keşan İlçe Başkanı olarak atanan Savaş Pekdemir, görevi Gürcan Kılınç'tan devraldı. Pekdemir, Keşan için çalışacağını söyledi ve Kılınç'a teşekkür etti. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer katıldı.
Ak Parti Keşan İlçe Başkanı olarak atanan Savaş Pekdemir görevi Gürcan Kılınç'tan devraldı.
Ak Parti Keşan İlçe Başkanlığında düzenlenen törende Pekdemir görevi süresince Keşan için çalışacağını söyledi.
Pekdemir, Kılınç'a teşekkür etti. Kılınç da Pekdemir'e görevinde başarı diledi.
Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer katıldı.