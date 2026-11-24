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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, öğretmenlerin bilgi ve emekleriyle nesillerin yetişmesine, geleceğin şekillenmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit öğretmenleri minnet ve saygıyla anan Şahin, ebediyete intikal eden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Keskinkılıç da öğretmenlerin ülkenin geleceğini emanet edeceği nesilleri yetiştirdiğini aktararak, eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Keskinkılıç, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenleri ve hayatını kaybeden eğitimcileri rahmet ve saygıyla yad etti.

Kaynak: AA