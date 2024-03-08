AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, bedensel engelli genç kıza doğum günü sürprizi yaptı

Ak Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, kendisiyle görüşmek isteyen bedensel engelli Elvan Rabia Dönmez'e doğum günü sürprizi yaptı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kendisiyle görüşmek isteyen Dönmez'in doğum günü olduğunu öğrenen Şahin, genç kızın Yeşil Mahalle'deki evine AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Semih Can Güzel aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi.

Sürpriz karşısında mutlu olan Dönmez, Şahin ile telefonda görüntülü görüştü.

Önceden ayarlanmış programı nedeniyle eve gelemediğini, en kısa sürede ziyarete geleceğini belirten Şahin, Dönmez'in doğum gününü kutladı.

Şahin'i çok sevdiğini ve sürprizden dolayı duygulandığını ifade eden Dönmez, kendisine teşekkür etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da Dönmez'e çeşitli hediyeler gönderdi.