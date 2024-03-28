AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Memur-Sen Karabük Şubesi Üyeleriyle İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen programda Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla davetlilerle orucunu açan Çetinkaya, ramazanın bereketine ortak olmaya ve iftar sofralarında buluşmaya devam etiklerini belirtti.

Projelerinden bahseden Çetinkaya, Karabük'ü gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, Çetinkaya için destek istedi.