AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." dedi.

Ercan, AK Parti Kadın Kolları, kadın milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin katılımıyla, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

25 Kasım'ın, kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu belirten Ercan, bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamadıklarının altını çizdi.

Ercan, "Biz bu davayı kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. ve AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin, bir iyi niyet beyanından ibaret olmadığını dile getiren Ercan, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2002'den itibaren bir dönüşüm başlattıklarını anlatan Ercan, "Kısacası AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaşmış ve bütüncül bir devlet politikası haline gelmiştir. Ancak biz sadece kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan "veriye dayalı politika üretimi" için bu yıl yeni bir döneme girildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan 2026–2030 dönemini kapsayan "5. Ulusal Eylem Planı"nın, dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Ülke genelinde eğitim programları başlatılacak

Şiddet konusunda konuşmanın ve bildiri yayımlamanın kolay olduğunu ifade eden Ercan, "Zor olan ise kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kağıt üzerinde olmaktan çıkarıp uygulamada, sahada, KADES çağrısında, ŞÖNİM kapısında, kadın konukevinin sıcak ortamında ve bu mücadelenin her satırında gösterebilmektir." sözlerini sarf etti.

Kadınların sesi olmanın, en temel sorumlulukları olduğunu aktaran Ercan, Kadın Kolları olarak Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile yaptıkları işbirliği kapsamında "Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" ile "İki İnsan" başlıklı eğitim programlarını 81 ilde başlatacaklarını bildirdi.

"Tüm kadınlara 'yalnız değilsiniz' diyoruz"

Ercan, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğuna işaret ederek, "Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere, kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetliyor, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı, güçlü kadınlarla inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Ercan, "Hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene kadar, bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi 25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz. ve tüm kadınlara 'yalnız değilsiniz' diyoruz." ifadesini kullandı.