AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, 23 Nisan'da Hastanede Çocukları Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuğba Işık Ercan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olma özelliği taşıyan İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanede tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilenen Ercan, sağlık personelinden çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Hastane ziyaretinin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen çocuk sinema etkinliğine katılan Ercan, çocuklarla film izledi.

Çocuklarla sohbet eden Ercan, onların hayallerini ve dileklerini dinledi.

Ercan'ın İstanbul'da katıldığı bu etkinliklerin yanı sıra AK Parti Kadın Kolları üyeleri de 81 ilde çeşitli hastanelere giderek tedavi gören çocukların bayramlarını kutladı.