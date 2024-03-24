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AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş Basın Toplantısı Düzenledi

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AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş basın toplantısı düzenledi.

Tutuş, Kemal Paşa Mahallesi Gümrük Caddesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "belediyenin tüm arazilerini sattığını, 15-20 metrekarelik atık parsellerden medet umarak borçlarının sorumluluğunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yıkmak istediğini" iddia etti.

CHP adayının Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 41 milyon lira alacağı bulunduğu iddiasının gerçekçi olmadığını belirten Tutuş, şunları kaydetti:

"Baktık, bu arazi nerede diye inceledik, gördük ki tek parça bir arazi yok. Aslında ortada arazi denilebilecek alan da yok. Tramvay yolu üzerinde, bazıları eskiden de zaten yol olarak kullanılan 10-20 metrekare arazi kırıntıları var. CHP adayı işte bu şekilde tam 14 noktayı toplamış, 816 metrekare alandan 41 milyon lira alacak çıkarmış.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kendisine bu araziye karşılık, tek parça yer vermek istemesine rağmen CHP adayı bu teklifi de kabul etmemiş. Çünkü amacı hizmet değil. İşin özeti içine düştüğü çaresizliktir. O kadar çaresiz ki, arsa kırıntılarından bile siyasi rant bekliyor. Bu parçaları halk kullanıyor. Tramvay geçiyor bu alanlardan."

Kaynak: AA / Güncel

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