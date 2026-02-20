AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Ramazan Etkinlik Alanı Açıldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde, ramazanın birlik, kardeşlik ve paylaşma iklimini yaşatmak amacıyla hazırlanan etkinlik alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, ramazan boyunca bu alanda çeşitli programlar düzenleyeceklerini, bu akşam sağlık çalışanlarıyla iftar yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Yerebakan, bu tür buluşmaların toplumsal bağları kuvvetlendirdiğini dile getirdi.

Yerebakan, "Bu birliktelik ve dayanışma ortamı, ortak değerlerde buluşmanın önemini hepimize gösteriyor. Bu tür sosyal buluşmalar, içimizdeki vicdanı canlı tutan bir iklim oluşturur. Bu yüzden İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Toplumun gençlere güvendiğini dile getiren Yerebakan, "Bizler gençlerimize güveniyoruz. Ama sadece biz değil, bu millet de güveniyor. Bu millet sizin gelecekte çok büyük işler başaracağınızı biliyor. Burada kurulan dostluklar, fikirler ve hayaller sizler için kalıcı olacaktır. Ramazan sadece oruç değil, aynı zamanda karakter ve dostluk inşasıdır." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise ramazanı İstanbul'da dolu dolu geçirmek adına 39 ilçede ve 961 mahallede teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir arada olacaklarını söyledi.

İl Başkanlığının geçen sene başlattığı etkinlikleri bu sene geniş bir alanda gerçekleştireceklerini belirten Özdemir, "Ramazan ayı hepimizin kalbinde ve gönlünde, çocukluğumuzdan bu tarafa çok kıymetli hatıralar biriktirdiğimiz, maneviyatımıza çok kıymetli anılar kazandırdığımız güzel bir ay." ifadesini kullandı.

Özdemir, şehit ve gazi yakınlarıyla da iftar programı düzenleyeceklerini belirterek, "İl başkanlığımızla, ilçe başkanlıklarımızla bir arada olacağız. Vefa iftarlarıyla teşkilatımıza emeği geçen tüm emektarlarımızla buluşacağız. Gençlik iftarlarımızla, kadın kollarımızın iftarlarıyla, çocuk iftarlarımızla çok kıymetli programları inşallah hep birlikte icra edeceğiz." dedi.

Etkinlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci ve söz yazarı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte düzenlenen bilgi yarışmasında kazananlara ödülleri takdim edildi.

Ramazan boyunca açık olacak etkinlik alanında çeşitli programlar ve buluşmaların düzenlenmesi planlanıyor.