AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Van'da meydana gelen trafik kazasında AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında 7 kişi yaralandı ve hastanedeki tedavi süreçleri sürüyor.
AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADI
Van'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.