Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferans ile katıldı

AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma programına video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve partililer katıldı.

Programa video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bayramlaştı.