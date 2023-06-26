AK Parti İl Başkanı ve eşi Tunceli'de kaza geçirdi

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında AK Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralandı. İl Başkanı Özaydın, kendisi de yaralanmasına rağmen eşine ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın yönetimindeki 01 AHG 744 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yöneldiği sırada, Cumhuriyet Mahallesi yönünden kavşağa kontrolsüz giren 26 RK 797 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Sercan Özaydın ile eşi Demet Özaydın yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. İhbarla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doktor olan İl Başkanı Özaydın, kendisinin de hafif şekilde yaralandığı kazada yaralı olan eşi Demet Özaydın'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özaydın çifti, ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Özaydın çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.