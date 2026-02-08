Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheliye gözaltı

AK PARTİ İL BAŞKANI: BAŞKANIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü hedef alan paylaşıma tepki gösterdi. Albayrak, paylaşımda, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek. Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız" dedi.