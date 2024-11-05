Üye Girişi
Haberler

AK Parti İl Başkanlığı'na satırlı saldırı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na satırla saldıran bir kişi, kapının camını kırdıktan sonra içeri girdi ve hakaretler savurdu. Saldırgan, olayın ardından gözaltına alındı.

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı'na bir kişi tarafından satırlı saldırıda bulunuldu. İl Başkanlığı binasının kapısının camını kırdıktan sonra içeri giren saldırgan etrafa hakaretler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah s aatlerin de meydana gelen olayda, Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına beraberindeki satırla gelen Bilen Balta, önce zili çaldı. Kapı önünde bir süre bekleyen saldırgan, daha sonra ise elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Daha sonra içeri giren Bilen Balta, bağırıp, hakaretler savurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip, gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KINIYOR VE LANETLİYORUZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığı'na satırlı saldırı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.