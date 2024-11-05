AK Parti İl Başkanlığı'na satırlı saldırı

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı'na bir kişi tarafından satırlı saldırıda bulunuldu. İl Başkanlığı binasının kapısının camını kırdıktan sonra içeri giren saldırgan etrafa hakaretler savurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah s aatlerin de meydana gelen olayda, Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'nda bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına beraberindeki satırla gelen Bilen Balta, önce zili çaldı. Kapı önünde bir süre bekleyen saldırgan, daha sonra ise elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Daha sonra içeri giren Bilen Balta, bağırıp, hakaretler savurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip, gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KINIYOR VE LANETLİYORUZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, "Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yapmışlar ve ikna ederek bu eylemini sonlandırmasını sağlamışlar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz" diye konuştu.